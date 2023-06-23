​Нани оценил переход Месси в МЛС

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани высказался о решении Лионеля Месси перейти в «Интер Майами». Сам Нани ранее играл в МЛС за «Орландо».

«Думаю, для него это будет очень хороший опыт. Там нужно быть сильным, чтобы справляться с такими мелочами, как газон и длинные перелёты. Он справится и будет получать удовольствие.

Для меня играть в Америке было потрясающе. Всем нравится здешняя жизнь, динамика этой лиги фантастическая. Месси – великий игрок, который может показывать фантастический футбол. Это отлично для всех фанатов МЛС», - сказал Нани в ходе интервью для портала Goal.