Месси номинирован на премию «Спортсмен года»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси попал в число претендентов на приз лучшему спортсмену года по версии ESPN. Об этом сообщает Billboard.

Американский телеканал ESPN проводит премию ESPY Award каждый год, на которой выбираются победители в различных номинациях. В этом году 35-летний Месси номинирован на премию лучшему спортсмену года среди мужчин.

Напомним, минувший сезон футболист провел в «ПСЖ». В 41 матче Месси забил 21 гол и записал на свой счет 20 результативных передач. Стоит отметить, что Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира – 2022, став лучшим игроком турнира, который проходил в Катаре.