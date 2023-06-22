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США. МЛС

Месси номинирован на премию «Спортсмен года»

22 Июня 2023 • 19:15 Комментировать (1)
Филадельфия Юнион
...
Интер Майами
25.06 02:30

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси попал в число претендентов на приз лучшему спортсмену года по версии ESPN. Об этом сообщает Billboard.

Американский телеканал ESPN проводит премию ESPY Award каждый год, на которой выбираются победители в различных номинациях. В этом году 35-летний Месси номинирован на премию лучшему спортсмену года среди мужчин.

Напомним, минувший сезон футболист провел в «ПСЖ». В 41 матче Месси забил 21 гол и записал на свой счет 20 результативных передач. Стоит отметить, что Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира – 2022, став лучшим игроком турнира, который проходил в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЮНИОН ИНТЕР МАЙАМИ
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Комментарии (1)
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Bartimeus
22 Июня 2023 в 20:02
Американский телеканал ESPN...дальше можно не читать
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