​Одноклубник Месси попал в больницу из-за укуса ядовитого паука

Голкипер «Интер Майами» Ник Марсман провёл три дня на больничной койке, о чём в социальных сетях поведала его супруга. 32-летний нидерландец пошёл в зоопарк, где его укусил ядовитый паук. Марсмана уже выписали, и он находится дома. Правда, пока непонятно, готов ли футболист играть. Надо сказать, что Ник не является основным голкипером американского клуба.

Стоит напомнить, что недавно было объявлено о переходе в «Интер Майами» Лионеля Месси. После переезда в МЛС звёздному аргентинцу следует быть предельно внимательным, если он захочет пойти в зоопарк и посмотреть на пауков.