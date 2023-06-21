​Бэйл: «Месси понравится в МЛС, там спокойнее. Если ты проигрываешь в «Реале», это похоже на конец света»

Завершивший футбольную карьеру Гарет Бэйл считает, что Лионелю Месси понравится выступать в МЛС. Напомним, что недавно было объявлено о переходе звёздного аргентинца в «Интер Майами».

«В МЛС намного спокойнее. Если ты проигрываешь в «Реале», это похоже на конец света, тебя разносят. А в МЛС никаких последствий, ты даже не можешь вылететь в низшую лигу. Там лучше переносят поражения, а каждую победу празднуют так, будто выиграли чемпионат. Месси определённо понравится», - сказал Бэйл на видео, которое появилось в социальных сетях.

В МЛС Гарет Бэйл выступал за «Лос-Анджелес».