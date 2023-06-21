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США. МЛС

Раскрыта огромная зарплата Месси в «Интер Майами»

21 Июня 2023 • 13:50 Комментировать (1)

Стало известно, сколько будет зарабатывать аргентинский нападающий Лионель Месси в «Интер Майами». Согласно сведениям журналистов Miami Herald, оклад 35-летнего форварда составит 65 миллионов евро в год.

Месси перешел в «Интер Майами» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Стороны заключили двухлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на один сезон.

Последние два сезона звездный аргентинец провел в составе «ПСЖ». В минувшем розыгрыше чемпионата Франции нападающий провел 32 поединка, в которых отметился 16 забитыми мячами и 16 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Июня 2023 в 14:32
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