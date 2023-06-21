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США. МЛС

Месси, Пеле или Марадона: Клюйверт назвал лучшего футболиста в истории

21 Июня 2023 • 07:46 Комментировать

Известный в прошлом нидерландский нападающий Патрик Клюйверт высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси, недавно перешедшем в американский клуб «Интер Майами».

«В истории футбола были Пеле, Марадона, Кройф, можно еще вспомнить кого-то. Но при всем уважении к ним просто нужно взглянуть, чего добился Месси. На его счету семь «Золотых мячей», победы на чемпионате мира и Кубке Америки, выигранная Лига чемпионов. Лео забрал все возможные трофеи и личные призы», - передает слова Патрика Johnnybet.

Напомним, что Месси на правах свободного агента переехал в МЛС. До этого аргентинец два сезона провел во французском клубе «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Патрик Клюйверт
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