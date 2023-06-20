​Гвардиола ответил на вопрос о выборе Месси в пользу «Интер Майами»

Лионель Месси в летнее трансферное окно решил перейти в «Интер Майами», хотя более вероятными вариантами считались «Барселона» и «Аль-Хиляль». Известный тренер Хосеп Гвардиола, который ранее работал с Месси, не стал рассуждать о выборе звёздного аргентинца.

«Я абстрагировался от этой истории, вы знаете о ней больше, чем я. Если Лео решил поехать в США, я уверен, что у него получится, и что это лучшее решение для него. Я игнорирую какие-то сплетни. И деньги там хорошие, но не хочу комментировать это», - слова Гвардиолы приводит портал Goal.

Напомним, что на протяжении двух последних сезонов Лионель Месси выступал за «ПСЖ».