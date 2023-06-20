В «Интер Майами» назвали дату дебюта Месси

Недавно было объявлено о том, что Лионель Месси продолжит карьеру в клубе «Интер Майами». Аргентинца активно связывали с «Барселоной» и «Аль-Хилялем», однако он сделал выбор в пользу МЛС.

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас сообщил журналистам, что в клубе планируют дебют Месси на матч Кубка лиг против мексиканского клуба «Крус Асуль». Об этом информирует ESPN. Этот матч пройдёт в ночь с 21 на 22 июля, если говорить о европейском времени.

Отметим, что Кубок лиг представляет собой турнир с участием команд МЛС и мексиканской футбольной лиги. В этом году он впервые пройдёт в расширенном формате.

Напомним, что Лионель Месси последние два сезона провёл в «ПСЖ».