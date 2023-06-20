«Интер Майами» подпишет от трёх до пяти футболистов

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о трансферной кампании клуба.

Спортивный деятель отметил, что заключение контракта с аргентинским форвардом Лионелем Месси не будет последним трансфером этим летом. Он дал понять, что состав готовился к приезду нападающего, и ближайшеее время будет объявлено о новых трансферах, и их будет больше, чем все ожидают.

«Нам не нужно разрушать команду, проводить чистку состава, но я могу сказать, что потенциально мы подпишем от трех до пяти новичков», — приводит слова Маса издание Goal.

Ранее СМИ сообщали, что клуб МЛС могут пополнить Жорди Альба и Серхио Бускетс.