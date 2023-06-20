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США. МЛС

Агуэро зовёт Месси в свою команду

20 Июня 2023 • 13:14 Комментировать

Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем пришлось повесить бутсы на гвоздь уже в 33 года. Играть на профессиональном уровне аргентинец больше не может, но из спорта он не ушёл – сейчас Кун выступает в Королевской лиге, которую создал Херард Пике. Это турнир по футболу на небольшой площадке в формате «семь на семь». Агуэро надеется, что к нему в какой-то момент присоединится его большой друг – Лео Месси.

«Мы не обсуждали это. Думаю, сейчас это сложно из-за графика, но я надеюсь, что однажды он сможет сыграть за нас. Многие звёзды играли здесь – Чичарито, Роналдиньо, Пирло, Шевченко, Касильяс. Многие хотят приехать, но это непросто из-за времени и расстояний. Нужно находить даты», - сказал Агуэро ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами
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