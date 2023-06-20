Херардо Мартино возглавит «Интер Майами»

Руководство «Интер Майами» приблизилось к заключению контракта с новым главным тренером.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, следующим наставником коллектива МЛС станет Херардо Мартино, с которым было достигнуто соглашение после увольнения Фила Невилла. Сообщается, что к будущему коллективу Лионеля Месси специалист присоединится в начале июля. Именно в эти даты ожидается оформление рабочей визы Мартино.

Напомним, что «Интер Майами» должен стать следующим этапом карьеры Лионеля Месси, а назначение Херардо Мартино на тренерский пост является одним из аргументов для возможного переезда легендарного футболиста.