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США. МЛС

Херардо Мартино возглавит «Интер Майами»

20 Июня 2023 • 03:44 Комментировать

Руководство «Интер Майами» приблизилось к заключению контракта с новым главным тренером.

По информации журналиста Сезара Луиса Мерло, следующим наставником коллектива МЛС станет Херардо Мартино, с которым было достигнуто соглашение после увольнения Фила Невилла. Сообщается, что к будущему коллективу Лионеля Месси специалист присоединится в начале июля. Именно в эти даты ожидается оформление рабочей визы Мартино.

Напомним, что «Интер Майами» должен стать следующим этапом карьеры Лионеля Месси, а назначение Херардо Мартино на тренерский пост является одним из аргументов для возможного переезда легендарного футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Херардо Мартино Интер Майами
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