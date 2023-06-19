​Месси платят миллионы даже за отдых – раскрыта сумма

Лионель Месси отказался от трансфера в «Аль-Хиляль», но он всё же сотрудничает с Саудовской Аравией, имея рекламный контракт. По данным New York Times, в рамках этого контракта Месси может заработать 25 миллионов долларов за три года.

Чтобы заработать эти деньги, Месси достаточно отдыхать в Саудовской Аравии со своей семьёй, делать об этом публикации в социальных сетях и провести несколько рекламных выступлений. При этом отмечается, то Лионель не должен никоим образом запятнать Саудовскую Аравию. Эту страну регулярно критикуют за нарушения прав человека.

Напомним, что недавно было объявлено о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».