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США. МЛС

Месси: «В футболе я добился всего, ничего больше не осталось»

19 Июня 2023 • 13:05 Комментировать

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что достиг всех целей в футболе. Об этом он рассказал в беседе с журналистом beIN Sports.

«В футболе я добился всего. Больше ничего не осталось», - передает источник слова 35-летнего форварда.

Напомним, что за свою карьеру Месси выиграл 43 трофея. Среди них победы в Лиге чемпионов, испанской Ла Лиге и французской Лиге 1, триумфы на Кубке Америки и чемпионате мира, а также много других.

В начале текущего месяца стало известно о переезде Месси в МЛС. Опытный нападающий заключил трудовое соглашение с клубом «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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