​Альба близок к воссоединению с Месси

Защитник Жорди Альба в обозримом будущем может воссоединиться с Лионелем Месси. Как сообщает Mundo Deportivo, 34-летний футболист согласовал контракт с «Интер Майами».

Сделка близка к завершению, но у «Интер Майами» пока ещё есть конкуренты. Видеть Альбу в своих рядах хотят «Атлетико», «Интер» и клубы Саудовской Аравии.

Напомним, что недавно было объявлено о расторжении контракта между Альбой и «Барселоной». За каталонский клуб защитник выступал на протяжении последних одиннадцати сезонов.

Как известно, о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами» уже было объявлено.