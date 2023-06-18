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США. МЛС

​Альба близок к воссоединению с Месси

18 Июня 2023 • 14:29 Комментировать

Защитник Жорди Альба в обозримом будущем может воссоединиться с Лионелем Месси. Как сообщает Mundo Deportivo, 34-летний футболист согласовал контракт с «Интер Майами».

Сделка близка к завершению, но у «Интер Майами» пока ещё есть конкуренты. Видеть Альбу в своих рядах хотят «Атлетико», «Интер» и клубы Саудовской Аравии.

Напомним, что недавно было объявлено о расторжении контракта между Альбой и «Барселоной». За каталонский клуб защитник выступал на протяжении последних одиннадцати сезонов.

Как известно, о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами» уже было объявлено.

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Евро-Футбол.Ру,
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