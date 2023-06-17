Альмада: Месси спрашивал меня про МЛС

Аргентинский полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада высказался о переезде Лионеля Месси в МЛС.

«На днях он задавал мне вопросы об МЛС. Он хотел знать, на что похожи турнир и его матчи. Я не знал, что ему сказать, и ответил, что узнаю позже», — заявил чемпион мира – 2022, чьи слова приводит издание TyC Sports.

Напомним, что Лионель Месси станет новичком американского «Интер Майами» после двух лет в «Пари Сен-Жермен». На данный момент официального подтверждения сделки не поступало ни от одной из сторон.