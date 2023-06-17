Габриэль Милито считает, что в школе нужно ввести предмет о Месси

Бывший игрок «Барселоны» Габриэль Милито высказался о нападающем «Интера» Майами Лионеле Месси.

В интервью для TNT Sports Милито заявил, что в начальной школе необходимо ввести предмет о Месси, чтобы дети знали всю историю этого легендарного аргентинца. Месси является примером для большого количества аргентинцев, отметил экс-футболист.

Напомним, в минувшем сезоне 35-летний нападающий стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ», однако покинул команду после окончания контракта, присоединившись к «Интеру» из Майами. Добавим, что в декабре прошлого года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира, который проходил в Катаре.