Фабрегас — о Месси: Это величайший футболист в истории, он просто гений

Экс-хавбек «Барселоны» Сеск Фабрегас рассказал, что считает нападающего «Интера» Майами Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси — это лучший футболист, с кем я играл на одном поле. Он просто гений. Это величайший игрок в истории футбола. В ближайшем будущем мы не сможем увидеть такого футболиста. Месси уникален», — заявил Фабрегас Goal.

Последние два сезона 35-летний Месси провел в «ПСЖ», в составе которого два раза стал чемпионом Франции и один раз завоевал Суперкубок страны. Этим летом аргентинец покинул парижский клуб свободным агентом и подписал контракт с американским «Интером» Майами.