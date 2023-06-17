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США. МЛС

Фабрегас — о Месси: Это величайший футболист в истории, он просто гений

17 Июня 2023 • 17:39 Комментировать
Филадельфия Юнион
...
Интер Майами
25.06 02:30

Экс-хавбек «Барселоны» Сеск Фабрегас рассказал, что считает нападающего «Интера» Майами Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси — это лучший футболист, с кем я играл на одном поле. Он просто гений. Это величайший игрок в истории футбола. В ближайшем будущем мы не сможем увидеть такого футболиста. Месси уникален», — заявил Фабрегас Goal.

Последние два сезона 35-летний Месси провел в «ПСЖ», в составе которого два раза стал чемпионом Франции и один раз завоевал Суперкубок страны. Этим летом аргентинец покинул парижский клуб свободным агентом и подписал контракт с американским «Интером» Майами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сеск Фабрегас Интер Майами
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЮНИОН ИНТЕР МАЙАМИ
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