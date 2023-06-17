​Месси может сыграть за звёзд МЛС

В ночь с 19 на 20 июля, если говорить о европейском времени, в США пройдёт матч всех звёзд МЛС против лондонского «Арсенала». Как сообщает портал Goal, шансы выступить в этом матче имеет Лионель Месси.

Для Месси выставочная игра звёзд может стать первой после перехода в МЛС. При этом пока непонятно, будет ли аргентинец доступен.

Напомним, что недавно было объявлено о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами». Семикратный обладатель «Золотого мяча» решил продолжить карьеру в МЛС после двух не самых выразительных сезонов в «ПСЖ».