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США. МЛС

Месси: «Хочу, чтобы меня запомнили как человека, а не только как спортсмена»

16 Июня 2023 • 11:21 Комментировать (1)

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси высказался касательно своего наследия в футболе.

«Что бы ни происходило на пути, всегда нужно стараться. Хочу, чтобы моя карьера была не только воспоминанием, сколько посланием новому поколению футболистов, которое внимательно следит за мной. Мне хочется, чтобы меня запомнили в первую очередь как обычного человека, а не только как спортсмена», - передает слова Лионеля Ole.

Последние два сезона Месси провел за французский «ПСЖ». В начале июня стало известно, что 35-летний форвард продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Июня 2023 в 11:47
Для этого нужно просто не давать интервью Моргану... Легко... Но не для всех... Хе..😄..
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