Месси – о переходе в «Интер Майами»: «Думаю, что это был важный шаг»

Аргентинский нападающий Лионель Месси в очередной раз высказался о заключении контракта с американским клубом «Интер Майами».

Чемпион мира 2022 года отметил, что изначально идея была другой, но сейчас он доволен тем, как всё произошло, и он с семьёй готов встретить новый вызов.

«Думаю, что это был важный шаг, но в то же время мы понимаем, что это значит. На данный момент мы очень счастливы», - цитирует Месси Ole.

Напомним, что 35-летний нападающий пополнил ряды клуба МЛС на правах свободного агента, так как «ПСЖ», за который он выступал последние два года, не продлил с ним контракт.