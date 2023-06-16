Бывший нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Олег Терёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

- Да это вообще космос, зачем нам это обсуждать надо? Ну человек отдыхает, у него всё есть, он просто радуется жизни и играет в футбол. Поиграл в «ПСЖ», и в Америку сейчас поедет, поиграет там. Приятно всё это – красота!

Напомним, что накануне Месси забил быстрый гол в ворота сборной Австралии в победном товарищеском матче.