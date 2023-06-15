Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси забил самый быстрый гол в карьере

15 Июня 2023 • 16:31 Комментировать
Аргентина
2:0
Австралия
1 1.20 X 6.90 2 14.00
2-й тайм

За свою футбольную карьеру Лионель Месси забил более 800 голов. Тем не менее, до четверга звёздный аргентинец никогда не расписывался в воротах команд-соперниц в стартовые две минуты игры. Об этом рассказывает портал Goal.

Как мы уже сообщали, в товарищеском матче против Австралии Лео Месси забил уже на второй минуте. Семикратному обладателю «Золотого мяча» удался отличный удар со средней дистанции. Теперь ясно, что этот гол стал самым быстрым для Месси в его великой карьере.

Напомним, что Лионель Месси продолжит карьеру в «Интер Майами». О переходе аргентинца в клуб МЛС было объявлено недавно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА АВСТРАЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
10:58 · США. МЛС
Роналдо: «Месси заслуживает «Золотой мяч»
14 Июня
01:37 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Отъезд Роналду и Месси из Европы открывает возможности перед другими игроками»
13 Июня
23:59 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Месси не рассматривал всерьёз возвращение в «Барселону»
23:21 · Аргентина
​Тевес: «Месси будет комфортно в Майами»
18:59 · Испания. Ла Лига
Альба может продолжить карьеру с Месси слухи
16:38 · США. МЛС
​Месси рассказал о своём отношении к «Золотому мячу» 2
12 Июня
14:35 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг: «Очень жаль, что Месси не вернётся, он бы нам очень помог»
11:55 · Франция. Лига 1
Чанов: «Холанн и Мбаппе не могут блеснуть искромётными действиями, как Месси и Роналду» эксклюзив
08:20 · Испания. Ла Лига
Эррера: «Месси войдёт в историю «Интер Майами»
07:58 · Англия. Премьер-лига
Названы два европейских клуба, которые хотели подписать Месси
11 Июня
20:47 · Россия. Премьер-лига
Гинер: Очень жалею, что Месси ушёл в Америку — мы очень ждали его здесь 1
08:17 · США. МЛС
Команда Месси потерпела шесть поражений подряд 1
10 Июня
19:50 · США. МЛС
Гвардиол пропустит финальную часть Лиги наций
18:41 · США. МЛС
​Журналист из США дал совет Месси 8
17:16 · США. МЛС
Руни: «Не стоит ждать, что Месси сразу разорвёт МЛС»
Все новости
Рекомендуем