Месси забил самый быстрый гол в карьере

За свою футбольную карьеру Лионель Месси забил более 800 голов. Тем не менее, до четверга звёздный аргентинец никогда не расписывался в воротах команд-соперниц в стартовые две минуты игры. Об этом рассказывает портал Goal.

Как мы уже сообщали, в товарищеском матче против Австралии Лео Месси забил уже на второй минуте. Семикратному обладателю «Золотого мяча» удался отличный удар со средней дистанции. Теперь ясно, что этот гол стал самым быстрым для Месси в его великой карьере.

Напомним, что Лионель Месси продолжит карьеру в «Интер Майами». О переходе аргентинца в клуб МЛС было объявлено недавно.