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США. МЛС

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Месси наверняка получит «Золотой мяч» в этом году» эксклюзив

15 Июня 2023 • 14:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами» и оценил его шансы на получение очередного «Золотого мяча». Сегодня Месси, скорее всего, примет участие в товарищеском матче Аргентина – Австралия.

- Когда футболисту 35-37 лет, он, конечно, думает о том, сколько ему осталось ещё играть. Бензема, Модрич, Месси, Роналду – тут даже не просчитаешь, год, два или три каждый из них ещё поиграет. У Месси не получился первоочерёдный вариант с «Барселоной», и он просто выбрал для себя более комфортную и спокойную жизнь, скажем так. Обсуждать его решение не имеет смысла. Своей игрой, трудом и карьерой он заслужил это.

- Пиком Месси была победа со сборной Аргентины на чемпионате мира?

- Конечно. Это венец его карьеры – то, к чему он больше всего стремился.

- Сейчас он уже не является лучшим футболистом мира?

- Я думаю, «Золотой мяч» всё равно отдадут Месси, потому что он выиграл чемпионат мира. Но ему на смену должны будут приходить другие футболисты, которые заслуживают своей игрой, чтобы их называли лучшими. Мбаппе и Холанн находятся лишь в начале своего пути, они ещё молодые. Всерьёз их оценивать надо будет через три-четыре года. В этом году Холанн выглядел поярче Мбаппе. Опять-таки, я думаю, что ближайший «Золотой мяч» отдадут Месси, и при этом будет подразумеваться, что Холанн получит эту награду в следующий раз, если продолжит в том же духе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины МЛС Интер Майами Алексей Селин
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