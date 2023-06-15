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США. МЛС

Обедзинский: «Я ожидал, что шейхи устроят Месси и Роналду в одну команду» эксклюзив

15 Июня 2023 • 13:00 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский «Интер Майами» после выступлений за французский «ПСЖ». А сегодня Месси наверняка примет участие в товарищеском матче Аргентина – Австралия.

- Месси молодец, поставил себе большой респект за то, что перешёл не туда, где контракт больше. В Саудовской Аравии ему предлагали сногсшибательные условия, конечно, но у него денег и так хватит до конца жизни ему и всем его близким. Он ушёл в командочку из более слабого чемпионата, которая идёт в нижней части таблицы. Будет там первым парнем на деревне, поблистает ещё. Но я, честно говоря, ожидал, что шейхи устроят его в одну команду с Роналду, чтоб они вместе поиграли на старости лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины МЛС Интер Майами Владимир Обедзинский
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