Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский «Интер Майами» после выступлений за французский «ПСЖ». А сегодня Месси наверняка примет участие в товарищеском матче Аргентина – Австралия.

- Месси молодец, поставил себе большой респект за то, что перешёл не туда, где контракт больше. В Саудовской Аравии ему предлагали сногсшибательные условия, конечно, но у него денег и так хватит до конца жизни ему и всем его близким. Он ушёл в командочку из более слабого чемпионата, которая идёт в нижней части таблицы. Будет там первым парнем на деревне, поблистает ещё. Но я, честно говоря, ожидал, что шейхи устроят его в одну команду с Роналду, чтоб они вместе поиграли на старости лет.