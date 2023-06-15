Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, как аргентинский нападающий Лионель Месси будет выступать за американский клуб «Интер Майами». А сегодня Месси наверняка примет участие в товарищеском матче Аргентина – Австралия.

- Месси продлевает свою футбольную жизнь, чтобы людям было удовольствие смотреть на его игру. Получить «Золотой мяч» у него уже вариантов нет, он не найдёт мотивацию играть на прежнем уровне. Ему тоже надо с кем-то отыгрываться, чтобы ещё кто-то выполнял работу оборонительную. Конечно, это уже закат. Всё равно он остаётся легендой, и мастерство не исчезает, но с возрастом физика и выносливость ухудшаются, а самое главное, снижается мотивация, он уже не будет ставить ногу и бороться как раньше.