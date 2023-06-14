Месси: Я не буду тренером

Нападающий «Интера» Майами Лионель Месси высказался о своём будущем после завершения карьеры футболиста.

«Я уже не раз говорил, что не хочу тренировать. Конечно, через какое-то время может что-то поменяться, но на данный момент я не планирую менять своего решения», — заявил Месси TT Plus.

Напомним, ранее 35-летний аргентинец покинул расположение «ПСЖ», в котором провел два последних года. В минувшем сезоне Месси забил 21 гол и записал на свой счет 20 результативных передач в 41 матче во всех турнирах.

Недавно нападающий заключил трехлетний контракт с американским «Интером» из Майами.