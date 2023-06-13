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США. МЛС

​Месси рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»

13 Июня 2023 • 16:38 Комментировать (2)

Лионель Месси считается фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году. Сам звёздный аргентинец дал комментарий на этот счёт.

«Золотой мяч»? Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет – ничего не случится. На данном этапе моей жизни это уже меня не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные, а коллективные награды. Самая главная моя награда на данный момент – кубок мира», - сказал Месси китайскому телевидению.

Лионель Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч».

Напомним, что в конце прошлого года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

​Месси сделал важное заявление о своём будущем

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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Комментарии (2)
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Wetr123
13 Июня 2023 в 17:36
Все эти номинации- субьективность!
Из цикла типа: " господин назначил меня любимой женой "!!!
Alex1972
13 Июня 2023 в 17:18
Всё уже случилось в декабре... Остальное - херня... 👍..
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