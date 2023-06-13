​Месси рассказал о своём отношении к «Золотому мячу»

Лионель Месси считается фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году. Сам звёздный аргентинец дал комментарий на этот счёт.

«Золотой мяч»? Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет – ничего не случится. На данном этапе моей жизни это уже меня не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные, а коллективные награды. Самая главная моя награда на данный момент – кубок мира», - сказал Месси китайскому телевидению.

Лионель Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч».

Напомним, что в конце прошлого года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.

​Месси сделал важное заявление о своём будущем