​Месси сделал важное заявление о своём будущем

Многие ожидали, что Лионель Месси завершит международную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Сборная Аргентины выиграла мундиаль, после чего Месси заявил, что будет продолжать играть за «альбиселесте». Теперь Лео сделал новое важное заявление о своём будущем на международном уровне. По словам 35-летнего футболиста, он не планирует ехать на следующий чемпионат мира.

«Поеду ли я на следующий чемпионат мира? Думаю, что нет. Думаю, в 2022 году был мой последний чемпионат мира. Посмотрим, как пойдут дела, но я не думаю, что выступлю там», - сказал Месси китайскому телевидению.

Напомним, что Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС – в клубе «Интер Майами».

Добавим, что в 2026 году чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике.