Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в клуб МЛС «Интер Майами».

- Если судить объективно, учитывая возраст Месси и его физическое состояние, то я думаю, что да, он уже заканчивает. Но он такой футболист, который способен в очередной раз преподнести сюрприз, поэтому здесь нет однозначного ответа. Может, через год Месси ещё вернётся поиграть в Европу.