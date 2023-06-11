​У Месси возникли проблемы в аэропорту Китая – звезда футбола поверг в ступор таможенников

Лионель Месси прибыл в Пекин, где на днях он проведёт товарищеский матч в составе сборной Аргентины. По прилёту у Месси возникли проблемы в аэропорту. Испанский паспорт, который он предоставил, не был безвизовым для Китая. При этом в Тайвани таких проблем у Лионеля раньше не было.

«Разве Тайвань – не Китай?» - спросил Месси у таможенников, повергнув их в ступор, рассказывает Asia.TopNews.

Напомним, что недавно было объявлено о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами». На протяжении последних двух лет аргентинский нападающий выступал за «ПСЖ», но он решил не продлевать контракт с грандом Лиги 1.

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