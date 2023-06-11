Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Команда Месси потерпела шесть поражений подряд

11 Июня 2023 • 08:17 Комментировать

В матче очередного тура регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» проиграл «Нью-Ингленду» со счетом 1:3. Команда из Флориды проводит провальный отрезок сезона, потерпев шестое подряд поражение.

Напомним, что недавно было объявлено о переходе звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами». По данным СМИ, контракт между сторонами будет рассчитан на три года.

В настоящий момент команда из Флориды с 15 набранными баллами занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Интер» проведет на выезде против «Филадельфии» 25 июня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Орландо Сити Орландо Сити
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
2
0
2.24 3.55 3.00
Видео
Окончен
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами Интер Майами
3
1
Видео
Окончен
Торонто Торонто
Нэшвилл Нэшвилл
1
1
2.50 3.45 2.70
Видео
Окончен
Шарлотт Шарлотт
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
3
3
2.49 3.55 2.65
Видео
Окончен
ФК Монреаль ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
4
0
1.98 3.70 3.50
Видео
Окончен
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
3
1
1.69 4.20 4.30
Видео
Окончен
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Остин Остин
4
1
1.98 3.85 3.40
Видео
Окончен
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
4
0
2.49 3.65 2.60
Видео
Окончен
Чикаго Файр Чикаго Файр
Коламбус Кру Коламбус Кру
1
2
2.49 3.65 2.60
Видео
Окончен
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
0
0
1.97 3.80 3.45
Видео
Окончен
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
2
1
1.97 3.80 3.45
Видео
Окончен
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати Цинциннати
1
1
2.13 3.90 3.00
Видео
11.06.23 в 20:00
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Видео
12.06.23 в 05:00
Портленд Тимберс Портленд Тимберс
Даллас Даллас
2.15 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Июня
08:17 · США. МЛС
Команда Месси потерпела шесть поражений подряд
10 Июня
19:50 · США. МЛС
Гвардиол пропустит финальную часть Лиги наций
18:41 · США. МЛС
​Журналист из США дал совет Месси 1
17:16 · США. МЛС
Руни: «Не стоит ждать, что Месси сразу разорвёт МЛС»
10:03 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «ПСЖ» Эррера рассказал, как относится к Месси
08:43 · США. МЛС
Кака прокомментировал трансфер Месси в «Интер Майами»
08:06 · США. МЛС
Леонардо отреагировал на выбор Месси
02:09 · Испания. Ла Лига
Федерико Вальверде рассказал, как относится к решению Месси перейти в «Интер Майами»
09 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какие европейские клубы звали к себе Месси, не считая «Барселону» слухи
23:05 · Франция. Лига 1
Суарес: «Мы с Неймаром и Месси планируем завершить карьеру в одном клубе»
21:56 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Месси поступил правильно, решив не ждать «Барселону» до последнего»
21:47 · Бразилия
Суарес отреагировал на слухи о переходе в «Интер Майами» к Месси
21:37 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, что думает о переходе Месси в «Интер Майами»
21:09 · Франция. Лига 1
Экс-вратарь сборной Аргентины: «Уверен, Месси поднимет уровень МЛС» эксклюзив
20:52 · США. МЛС
Чичарито выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов»
Все новости
Рекомендуем