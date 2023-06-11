Команда Месси потерпела шесть поражений подряд

В матче очередного тура регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» проиграл «Нью-Ингленду» со счетом 1:3. Команда из Флориды проводит провальный отрезок сезона, потерпев шестое подряд поражение.

Напомним, что недавно было объявлено о переходе звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами». По данным СМИ, контракт между сторонами будет рассчитан на три года.

В настоящий момент команда из Флориды с 15 набранными баллами занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Интер» проведет на выезде против «Филадельфии» 25 июня.