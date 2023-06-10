​Журналист из США дал совет Месси

Лионель Месси будет играть в МЛС. На днях было объявлено о том, что аргентинский нападающий переходит в «Интер Майами».

Журналист американского телеканала Fox Брайан Килмид высказался о трансфере Месси и даже дал аргентинцу совет. Журналист хочет, чтобы футболист выучил английский язык.

«Единственное, о чём я беспокоюсь, это то, что Месси не говорит на английском языке. Я хочу, чтобы он заговорил на английском. Дэвид Бекхэм выучил его для нас в 32 года, хоть и с акцентом», - пошутил Килмид, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что два последних сезона Лионель Месси провёл в «ПСЖ».

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