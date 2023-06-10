Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Селюк: «Роналду никому не нужен, он там и закончит в Саудовской Аравии» эксклюзив

10 Июня 2023 • 19:50 Комментировать (3)

Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, где Лионель Месси и Криштиану Роналду могут завершить карьеру.

«Никто не знает, как Месси себя чувствует физически. Уйти правильно и вовремя - это важный фактор. Он может уйти в «Барселону» и завершить красиво карьеру там. А, учитывая, что он аргентинец, может завершить карьеру в Америке. Тут гадание на кофейной гуще, он может остаться там жить, а может вернуться в Барселону. Это вопрос не футбола, а продолжения жизни.

Роналду? Он никому не нужен, там и закончит в Саудовской Аравии. Бекхэм мечтал собрать в своей команде Месси и Роналду? А почему нет? Это уже не футбол, а рекламные вещи. Что один, что другой дают потрясающие деньги от рекламы, если они будут вместе, то от этого выиграет только команда, где они будут», — сказал Селюк.   

Роналду с зимы 2023 года защищает цвета клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси летом перешёл в американский клуб «Интер Майами».


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср МЛС Интер Майами Саудовская Аравия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CHegevarra007
10 Июня 2023 в 20:40
Оба ушли из Европы практически освистанные и оба там уже не нужны. Разницы почти никакой, только португез опять рискнул в омут с головой, а аргентос опять по накатанной дорожке...
Alex1972
10 Июня 2023 в 20:05
Геша только мне нужен... Я без него не могу жить.. Жизнь без цирка - не жизнь... А-ха-ха-ха.. 🤭😄..
CHegevarra007
10 Июня 2023 в 20:35
Оно и видно, что ты клоун из бродячего цирка))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.06.23 в 02:30
Орландо Сити Орландо Сити
Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс
2.24 3.55 3.00
Видео
11.06.23 в 02:30
Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами Интер Майами
Видео
11.06.23 в 02:30
Торонто Торонто
Нэшвилл Нэшвилл
2.50 3.45 2.70
Видео
11.06.23 в 02:30
Шарлотт Шарлотт
Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс
2.49 3.55 2.65
Видео
11.06.23 в 02:30
Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
1.98 3.70 3.50
Видео
11.06.23 в 02:30
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
1.69 4.20 4.30
Видео
11.06.23 в 03:30
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
Остин Остин
1.98 3.85 3.40
Видео
11.06.23 в 03:30
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
2.49 3.65 2.60
Видео
11.06.23 в 03:30
Чикаго Файр Чикаго Файр
Коламбус Кру Коламбус Кру
2.49 3.65 2.60
Видео
11.06.23 в 04:30
Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
1.97 3.80 3.45
Видео
11.06.23 в 05:30
Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс
Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион
1.97 3.80 3.45
Видео
11.06.23 в 05:30
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
Цинциннати Цинциннати
2.13 3.90 3.00
Видео
11.06.23 в 20:00
Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Июня
19:50 · США. МЛС
Гвардиол пропустит финальную часть Лиги наций
18:41 · США. МЛС
​Журналист из США дал совет Месси 1
17:16 · США. МЛС
Руни: «Не стоит ждать, что Месси сразу разорвёт МЛС»
10:03 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «ПСЖ» Эррера рассказал, как относится к Месси
08:43 · США. МЛС
Кака прокомментировал трансфер Месси в «Интер Майами»
08:06 · США. МЛС
Леонардо отреагировал на выбор Месси
02:09 · Испания. Ла Лига
Федерико Вальверде рассказал, как относится к решению Месси перейти в «Интер Майами»
09 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какие европейские клубы звали к себе Месси, не считая «Барселону» слухи
23:05 · Франция. Лига 1
Суарес: «Мы с Неймаром и Месси планируем завершить карьеру в одном клубе»
21:56 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Месси поступил правильно, решив не ждать «Барселону» до последнего»
21:47 · Бразилия
Суарес отреагировал на слухи о переходе в «Интер Майами» к Месси
21:37 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, что думает о переходе Месси в «Интер Майами»
21:09 · Франция. Лига 1
Экс-вратарь сборной Аргентины: «Уверен, Месси поднимет уровень МЛС» эксклюзив
20:52 · США. МЛС
Чичарито выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов»
19:09 · США. МЛС
Нигматуллин рассказал о квартире Месси в Майами
Все новости
Рекомендуем