Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, где Лионель Месси и Криштиану Роналду могут завершить карьеру.

«Никто не знает, как Месси себя чувствует физически. Уйти правильно и вовремя - это важный фактор. Он может уйти в «Барселону» и завершить красиво карьеру там. А, учитывая, что он аргентинец, может завершить карьеру в Америке. Тут гадание на кофейной гуще, он может остаться там жить, а может вернуться в Барселону. Это вопрос не футбола, а продолжения жизни.

Роналду? Он никому не нужен, там и закончит в Саудовской Аравии. Бекхэм мечтал собрать в своей команде Месси и Роналду? А почему нет? Это уже не футбол, а рекламные вещи. Что один, что другой дают потрясающие деньги от рекламы, если они будут вместе, то от этого выиграет только команда, где они будут», — сказал Селюк.

Роналду с зимы 2023 года защищает цвета клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси летом перешёл в американский клуб «Интер Майами».