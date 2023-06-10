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США. МЛС

Какие рекорды Месси может установить в США

10 Июня 2023 • 14:53 Комментировать

Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС – на днях было объявлено о переходе звёздного футболиста в «Интер Майами». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, какие рекорды Месси может покорить в США.

Лучшим бомбардиром в истории МЛС является Крис Вондоловски, который уже повесил бутсы на гвоздь. Выступая за «Хьюстон Динамо» и «Сан-Хосе Эртквейкс», этот футболист наколотил 171 гол. Едва ли Месси может рассчитывать на побитие этого рекорда – ему просто не хватит времени.

На ассистентский рекорд МЛС Лео Месси тоже не рассчитывает. В этом компоненте лучшим игроком остаётся Лэндон Донован – легенда национальной сборной США. В МЛС Донован записал на свой счёт 136 результативных передач на партнёров в 343 матчах. Судя по всему, этот рекорд будет держаться ещё очень долго, если не вечно. Никто из действующих игроков МЛС не близок к показателю Донована.

А вот если говорить о рекордах в рамках сезона, то здесь у Месси есть шансы. Аргентинец вполне может замахнуться на бомбардирский рекорд МЛС по голам в одном сезоне. Сейчас автором этого рекорда является Карлос Вела, который в сезоне 2019 года забил 34 гола за «Лос-Анджелес». При этом Месси будет непросто, ведь состав «Интер Майами» на сегодняшний день не очень силён, а один в поле не воин.

Также Месси может ставить перед собой задачу по установлению нового рекорда МЛС по ассистам в одном сезоне. Этот рекорд в США называют несокрушимым – его ещё в 2000 году установил колумбиец Карлос Вальдеррама. Будучи футболистом «Тампа-Бэй Мьютини», Вальдеррама тогда отметился 26 результативными передачами. Месси любит выступать на поле в качестве плеймейкера, поэтому шансы у него есть. Правда, шансы эти невысоки, учитывая уровень «Интер Майами» на сегодняшний день.

Месси вполне реально установить новый рекорд МЛС по количеству голов со штрафных ударов. На сегодняшний день рекорд принадлежит Себастьяну Джовинко. Итальянец 13 раз забивал со штрафных, когда играл за «Торонто». Месси в этот компоненте силён, поэтому шансы у него есть.

Ещё один реальный шанс для Месси – рекорд МЛС по хет-трикам. Автором этого рекорда является одноклубник Лионеля по «Интер Майами» Хосеф Родригес. Венесуэльский нападающий шесть раз оформлял хет-трик в МЛС.

В истории МЛС был только один случай, когда футболист забивал пять голов в одном матче, то есть оформлял пента-трик. 26 августа 2000 года Клинт Мэтис пять раз расписался в воротах «Далласа», будучи игроком «МетроСтарс» (ныне – «Нью-Йорк Ред Буллс»). Чтобы установить рекорд МЛС по количеству голов в одной игре, Месси нужно забивать шесть раз. Невероятно сложно, но почему бы и нет? Всё-таки мы говорим об одном из лучших футболистов в истории.

«Интер Майами» - очень молодой клуб, и Месси наверняка побьёт клубный бомбардирский рекорд. Сейчас он принадлежит соотечественнику Лионеля – Гонсалу Игуаину, забившему 29 голов. Он же является лучшим ассистентом в истории «Интер Майами» с 11 результативными передачами. Рекорд клуба по ассистам тоже должен покориться Месси без проблем, если он проведёт в «Интер Майами» хотя бы один полноценный сезон.  

Александр Тихий

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Лионель Месси Интер Майами
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