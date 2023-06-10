Бывший защитник «Ростова» и других клубов РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность выступления в одном клубе Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Роналду, конечно, постарше, но все видят его тело. Где-то он скорость потерял, но забивать голы он не разучился. Уровень футбола в МЛС не такой высокий, как в Европе, поэтому многие хотели бы видеть их вместе. Это было бы крайне сложно сделать, потому что я не представляю, как можно таких мегазвёзд собрать. Это слишком много надо потратиться клубу. Не удивлюсь, если ди Мария или его друг Луис Суарес объединятся и будут играть в «Интер Майами». Для Месси в этой команде будут удобные ему напарники, чтоб ему было комфортно.

Сейчас те же билеты на матчи «Интер Майами» и выездные матчи команды взлетят в 5-10 раз. Клубы в Америке тоже не дураки, где-то надо отдать, чтобы потом ещё больше взять. Думаю, система такая», — сказал Дьяков.

Роналду с зимы 2023 года защищает цвета клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси летом перешёл в американский клуб «Интер Майами».