Кака прокомментировал трансфер Месси в «Интер Майами»

Бывший футболист «Милана» и сборной Бразилии Кака поделился мнением о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в американский клуб «Интер Майами».

«Для местного футбола это потрясающая новость. Месси поспособствует дальнейшему развитию МЛС. Подписание Лионеля – еще один важный шаг в данном направлении. По моему мнению, МЛС в скором будущем станет одной и самых просматриваемых лиг мира», - передает слова бразильца CNN.

Напомним, что Месси перебрался в «Интер Майами» в статусе свободного агента. По завершении сезона-2022/2023 у 35-летнего аргентинского нападающего истек срок действия контракта с французским «ПСЖ».