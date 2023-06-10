Леонардо отреагировал на выбор Месси

Экс-спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами». 35-летний аргентинец перебрался во Флориду на правах свободного агента.

«Месси? Мне жаль, что так получилось. Это невероятный игрок, который находится на одном уровне величия с Пеле и Марадоной. Он сделал свой выбор, это поможет ему как можно лучше совмещать футбол и семью. Если вы отправитесь на войну с Лионелем, то не останетесь в одиночестве», - передает слова Леонардо Corriere della Sera.

Месси выступал за «ПСЖ» в 2021 по 2023 год. По окончании сезона-2022/2023 у него истек контракт с парижанами.