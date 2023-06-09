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США. МЛС

Чичарито выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов»

09 Июня 2023 • 20:52 Комментировать
Сент-Луис Сити
...
Лос-Анджелес Гэлакси
11.06 20:00

Нападающий Чичарито выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

Официальный сайт «Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил, что Хавьер «Чичарито» Эрнандес получил разрыв передней крестообразной связки во время четвертьфинального матча Кубка США. Эта серьезная травма означает, что 35-летний капитан команды не сможет выступать до конца текущего сезона.

Эта потеря стала большим ударом для «Гэлакси», который находится на последнем месте в Западной конференции МЛС.

В текущем сезоне Чичарито провел в составе «Гэлакси» 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Чичарито Лос-Анджелес Гэлакси
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