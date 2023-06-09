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США. МЛС

Нигматуллин рассказал о квартире Месси в Майами

09 Июня 2023 • 19:09 Комментировать

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился интересными деталями о новой квартире Лионеля Месси в Майами, где он будет играть за команду «Интер Майами».

По словам Нигматуллина, квартира Месси находится в самом центре русского района Майами. Он также отметил, что в прошлом году на матче Аргентина - Гондурас, который проходил в Майами, присутствовало множество аргентинских болельщиков, проживающих именно в этом районе. Поэтому Месси, вероятно, будет чувствовать себя здесь как дома.

«Очень рассчитываю на барбекю с ним», – сказал Нигматуллин в эфире «Матч ТВ».

Нигматуллин также упомянул о том, что стоимость билетов на матчи «Интер Майами» значительно возросла – с 30 долларов до 500 долларов.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Руслан Нигматуллин Интер Майами
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