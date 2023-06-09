«Интер Майами» продал все билеты после перехода Месси

Все билеты на оставшиеся поединки «Интер Майами» в МЛС были проданы после сообщения о трансфере звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси, рапортует AS. Речь идет как о домашних, так и гостевых поединках команды из Флориды.

Сообщалось, что стоимость билета достигала 3,5 тысячи долларов после объявления сделки.

Месси перебрался в «Интер Майами» на правах свободного агента. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан на три года.

Предыдущим местом работы аргентинца был французский «ПСЖ». В минувшем розыгрыше Лиги 1 Лионель провел 32 поединка, отметившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.