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США. МЛС

«Интер Майами» продал все билеты после перехода Месси

09 Июня 2023 • 12:16 Комментировать

Все билеты на оставшиеся поединки «Интер Майами» в МЛС были проданы после сообщения о трансфере звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси, рапортует AS. Речь идет как о домашних, так и гостевых поединках команды из Флориды.

Сообщалось, что стоимость билета достигала 3,5 тысячи долларов после объявления сделки.

Месси перебрался в «Интер Майами» на правах свободного агента. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан на три года.

Предыдущим местом работы аргентинца был французский «ПСЖ». В минувшем розыгрыше Лиги 1 Лионель провел 32 поединка, отметившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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