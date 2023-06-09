Тевес высказался о трансфере Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес прокомментировал решение Лионеля Месси перейти в американский клуб «Интер Майами».

«Лионеля привлекал вариант продолжения карьеры в США, ему нравится Майами. Здесь он и его семья обретут душевный комфорт. Думаю, Лео принял абсолютно правильное решение. В Европе он хотел играть только за «Барселону», но у каталонцев не было особого энтузиазма вернуть его», - передает слова Карлоса ESPN.

Месси покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента и перебрался в «Интер Майами». У аргентинца также было щедрое предложение из Саудовской Аравии, но он предпочел США.