Корнеев высказался о финансовой составляющей переезда Месси в МЛС

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о финансовой составляющей перехода Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Это про бабки тоже. У него там много недвижимости. Это будет приносить ему деньги — он участвует во всех спонсорских контрактах лиги», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Корнеева, легендарный аргентинец сможет заработать за один год в Америке не менее 200 миллионов долларов США.

Напомним, что Лионель Месси должен присоединиться к клубу МЛС после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен», в котором нападающий провёл последние два сезона.