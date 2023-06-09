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США. МЛС

Корнеев высказался о финансовой составляющей переезда Месси в МЛС

09 Июня 2023 • 00:31 Комментировать
Интер Майами
1:2
Ди Си Юнайтед
окончен

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о финансовой составляющей перехода Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Это про бабки тоже. У него там много недвижимости. Это будет приносить ему деньги — он участвует во всех спонсорских контрактах лиги», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Корнеева, легендарный аргентинец сможет заработать за один год в Америке не менее 200 миллионов долларов США.

Напомним, что Лионель Месси должен присоединиться к клубу МЛС после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен», в котором нападающий провёл последние два сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Игорь Корнеев Интер Майами
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