Агуэро поделился забавным диалогом с Месси после перехода Лео в «Интер Майами»

Серхио Агуэро поделился своим разговором с нападающим Лионелем Месси, который стал игроком «Интер Майами».

В диалоге они обсудили текущую ситуацию будущей команды Месси в МЛС.

«Вчера я разговаривал с Месси, отправил ему сообщение со скриншотом турнирной таблицы Восточной конференции МЛС и сказал: «Ваша команда внизу! Вы должны подняться на 8-9-е место!» Месси расхохотался. Он сказал: «Мы обязательно должны выйти в плей-офф», – поделился Агуэро в репортаже ESPN.

МЛС имеет специфическую структуру, отличающуюся от традиционных европейских лиг. В МЛС 29 команд, разделенных на Восточную и Западную конференции. Каждая команда проводит 34 матча в основном сезоне. По окончании основного сезона лучшие семь команд из каждой конференции проходят в плей-офф, где борются за право выиграть Кубок МЛС.