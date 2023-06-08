Зачем Месси перешёл в США: деньги или секретный план

Трансферная сага с Лионелем Месси на этот раз получилась недолгой. Звёздный футболист захотел как можно скорее закрыть вопрос со своим будущим и уже в начале лета объявил о выборе в пользу «Интер Майами». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять мотивы Месси при принятии решения.

Не про трофеи

Если говорить о спортивной составляющей, то для Месси самым привлекательным был вариант с возвращением в «Барселону». На «Камп Ноу» Лео мог бы бороться за все внутренние трофеи, а также попытаться ещё раз выиграть Лигу чемпионов. В последние годы Месси не раз говорил, что именно ещё один «ушастый трофей» является его главной мечтой на клубном уровне.

Месси же решил выбрать «Интер Майами», которым владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом. Это клуб с большими амбициями, но он находится лишь на начальных этапах своего развития. В МЛС «Интер Майами» играет с 2020 года. Лучший результат за три сезона – первый раунд плей-офф. «Интер Майами» играет на маленьком стадионе (вместимость – 18 тысяч зрителей), а состав команды до прихода Месси оценивался примерно в 34 миллиона евро (это уровень «Крыльев Советов» в РПЛ). Сейчас «Интер Майами» замыкает турнирную таблицу своей конференции. В общем, переход в этот клуб – это точно не про трофеи.

А что по деньгам?

Понятно, что «Интер Майами» не обидел Месси. По данным прессы, аргентинец за каждый сезон в МЛС будет зарабатывать 60 миллионов евро. Ещё какие-то деньги Лионель получит в рамках перекрёстных соглашений с Apple и Adidas.

Если бы Месси двигали исключительно деньги, то он бы принял предложение от «Аль-Хиляля». Саудовский клуб предлагал семикратному обладателю «Золотого мяча» значительно больше, чем «Интер Майами». Инсайдер Фабрицио Романо говорил о 400 миллионах евро в год, а другие источники называли и более впечатляющие суммы. В какой-то момент казалось, что мы вот-вот снова увидим Месси и Роналду в одной лиге, но нет. Деньги не оказались ключевым фактором для Лео.

Зачем тогда Месси перешёл США?

В спортивном смысле лучшим для Месси был вариант с «Барселоной», в финансовом – «Аль-Хиляль». Возникает вопрос – почему тогда аргентинец выбрал «Интер Майами»? Ответ на этот вопрос дал сам Лео в своём интервью. Во-первых, его камбэк на «Камп Ноу» было не так просто осуществить. По словам Месси, он не хотел возвращаться в «Барселону», если для этого клубу нужно было сокращать зарплаты и продавать игроков (а это обязательное условие его регистрации). Во-вторых, Месси принимал решение в интересах семьи, о чём заявил прямо. Как сказал аргентинец, в последние годы он многое пропустил из жизни своих детей, и он не хочет, чтобы так продолжалось дальше.

Если говорить о комфорте семейства Месси, то вариант с «Интер Майами» подходил футболисту лучше всего. В Майами многие говорят на испанском языке – там живёт много латиноамериканцев. Так что Лионель и его самые близкие люди смогут чувствовать себя как дома.

Также не стоит забывать о том, что в «Интер Майами» давление на Месси как на футболиста будет куда ниже, чем было бы, если бы он вернулся в «Барселону» или поехал бы в «Аль-Хиляль», где постепенно собирается лига звёзд. Месси же сейчас хочет спокойно играть в футбол и наслаждаться временем с семьёй. Он это заслужил.

«Он объяснил мне все обстоятельства. Лионель хочет более спокойной и семейной жизни», - рассказал Хави.

А может это секретный план?

На данном этапе возвращение в «Барселону» Месси не рассматривает. Но разве означает это, что аргентинец точно больше не примерит на себе футболку каталонского клуба? Скорее нет, чем да. Уже сейчас идут разговоры о том, что у Лионеля есть какая-то тайная договорённость с «Интер Майами» о возможном уходе в «Барселону» на правах аренды. Кстати, Дэвид Бекхэм, главный владелец клуба, в своё время из «Лос-Анджелес Гэлакси» дважды ездил в аренду в «Милан», а позже ещё и поиграл полгода за «ПСЖ», прежде чем повесить бутсы на гвоздь.

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Также в прессе есть информация о том, что Лионель Месси будет иметь право разорвать контракт с «Интер Майами» после любого из сезонов. Почему бы ему не вернуться в «Барселону» через год-полтора, когда каталонцы улучшат своё финансовое положение? Месси в конце июня исполнится 36, он ещё не на закате карьеры. Так что посмотрим. Быть может, у Лео есть какой-то секретный план.

Александр Тихий