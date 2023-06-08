Дебют Месси: билеты продают за невероятные деньги

Лионель Месси продолжит карьеру в клубе «Интер Майами». Дебют звёздного аргентинца за новый клуб ожидается в ночь с 21 на 22 июля, если говорить о европейском времени. Тогда «Интер Майами» на своём поле проведёт матч Кубка лиг против мексиканского «Крус Асуль».

Как сообщает Bleacher Report, цены на билеты на этот матч взлетели в разы. Если раньше самый дешёвый билет стоил 29 долларов, то теперь речь идёт уже о 467 долларах (почти 40 тысяч рублей).

В то же время Onda Cero рассказывает о том, что фанаты, которые уже купили билеты на этот матч, перепродают их за невероятные деньги, требуя от 9 тысяч долларов (почти 750 тысяч рублей).

Стадион нового клуба Месси вмещает меньше, чем «Арена Химки»