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США. МЛС

Месси выбрал номер в «Интер Майами»

08 Июня 2023 • 13:49 Комментировать

Звездный форвард Лионель Месси определился с игровым номером, под которым будет выступать за «Интер Майами». Как стало известно журналистам Clarin, 35-летний аргентинский нападающий получит футболку с десяткой на спине.

Под этим номером Лионель выступал за каталонскую «Барселону». Последние два сезона Месси играл под 30-м номером за французский «ПСЖ».

Аргентинец перебрался в команду из Майами на правах свободного агента. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 41 поединке во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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