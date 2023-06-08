Журналист раскрыл имя футболиста, которому вручат «Золотой мяч»

Спортивный журналист Гильем Балаге назвал следующего обладателя «Золотого мяча». В материале для BBC он написал следующее: «Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч». Ожидается, что он получит его опять благодаря победе на чемпионате мира».

Напомним, что Лионель в составе сборной Аргентины выиграл мундиаль в Катаре. 35-летний нападающий был признан лучшим футболистом турнира.

Накануне стало известно, где продолжит карьеру Месси. Звездный аргентинский футболист будет выступать в МЛС за клуб «Интер Майами». Предыдущим местом работы нападающего был французский «ПСЖ». На счету Лео 16 голов и 16 ассистов в 32 матчах Лиги 1.

Раскрыты детали контракта Месси с «Интер Майами»