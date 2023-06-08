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США. МЛС

Журналист раскрыл имя футболиста, которому вручат «Золотой мяч»

08 Июня 2023 • 13:03 Комментировать (1)

Спортивный журналист Гильем Балаге назвал следующего обладателя «Золотого мяча». В материале для BBC он написал следующее: «Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч». Ожидается, что он получит его опять благодаря победе на чемпионате мира».

Напомним, что Лионель в составе сборной Аргентины выиграл мундиаль в Катаре. 35-летний нападающий был признан лучшим футболистом турнира.

Накануне стало известно, где продолжит карьеру Месси. Звездный аргентинский футболист будет выступать в МЛС за клуб «Интер Майами». Предыдущим местом работы нападающего был французский «ПСЖ». На счету Лео 16 голов и 16 ассистов в 32 матчах Лиги 1.

Раскрыты детали контракта Месси с «Интер Майами»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гильем Балаге Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
08 Июня 2023 в 13:25
Да ну нафиг?.. Хе..
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