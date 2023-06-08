«Интер Майами» набрал более 3,5 млн подписчиков благодаря Месси

В социальных сетях «Интер Майами» значительно увеличилось число подписчиков после новости о трансфере звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. На клуб из Флориды уже подписались более 3,5 миллиона человек.

Напомним, что вчера, 7 июня, 35-летний форвард объявил, что продолжит карьеру в команде из Майами. Месси перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

Предыдущим местом работы Лионеля был французский «ПСЖ». Стороны прекратили сотрудничество по истечении срока трудового соглашения.

В минувшем сезоне Месси сыграл 41 поединок за парижан, записав на свой счет 21 гол и 20 результативных передач.

Раскрыты детали контракта Месси с «Интер Майами»