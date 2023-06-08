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США. МЛС

«Интер Майами» набрал более 3,5 млн подписчиков благодаря Месси

08 Июня 2023 • 12:11 Комментировать

В социальных сетях «Интер Майами» значительно увеличилось число подписчиков после новости о трансфере звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. На клуб из Флориды уже подписались более 3,5 миллиона человек.

Напомним, что вчера, 7 июня, 35-летний форвард объявил, что продолжит карьеру в команде из Майами. Месси перейдет в «Интер» на правах свободного агента.

Предыдущим местом работы Лионеля был французский «ПСЖ». Стороны прекратили сотрудничество по истечении срока трудового соглашения.

В минувшем сезоне Месси сыграл 41 поединок за парижан, записав на свой счет 21 гол и 20 результативных передач.

Раскрыты детали контракта Месси с «Интер Майами»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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