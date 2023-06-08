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США. МЛС

Раскрыты детали контракта Месси с «Интер Майами»

08 Июня 2023 • 08:42 Комментировать

Опубликованы детали контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с клубом «Интер Майами». Как стало известно журналистам Tyc Sports, трудовое соглашение 35-летнего футболиста с клубом из Флориды рассчитано на три года.

При этом, как отмечает источник, в договоре прописан пункт, согласно которому Месси может покинуть команду в статусе свободного агента по завершении двух сезонов.

Месси перешел в «Интер Майами» бесплатно. Предыдущим его местом работы был французский «ПСЖ». На аргентинца также претендовали каталонская «Барселона» и саудовский «Аль-Хиляль», но нападающий сделал выбор в пользу США.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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