В МЛС отреагировали на трансфер Месси

Пресс-служба МЛС прокомментировала трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Мы рады, что Лионель сделал выбор в пользу «Интера» и МЛС. С нетерпением ждем возможности поприветствовать одного из величайших футболистов мира в нашем чемпионате», - говорится в публикации лиги.

Стоит отметить, что Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Предыдущим его местом работы был французский «ПСЖ».

В прошлом сезоне 35-летний нападающий сыграл 32 поединка в Лиге 1, в которых отметился 16 забитыми мячами и 16 результативными передачами.